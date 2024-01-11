Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо
Киев • УНН
Российские войска несут большие потери в районе Синьковки Харьковской области после неоднократного продвижения по тому же маршруту, что напоминает "чернобаевские" поражения.
Российские войска в Харьковской области на Купянском направлении - вблизи населенного пункта Синьковка - наступают одной и той же дорогой, и их там неоднократно уничтожают, отметил в эфире телемарафона в четверг спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в ответ на вопрос, что на этом направлении оккупантам организовали вторую "Чернобаевку", пишет УНН.
Да, вблизи населенного пункта Синьковка, где продолжаются бои, (...) российские оккупанты наступают одной и той же дорогой, с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают неоднократно и там уже складывается такая стоянка сожженной рашистской техники. И мы уже будем смотреть и интересоваться, все же дальше они будут там продолжать наступать
На этом направлении наши защитники отбили вчера 5 вражеских атак, добавил он.
Контекст
9 января Владимир Фитьо в эфире Радио NV, говоря об отражении вражеских атак возле населенного пункта Синьковка на Лимано-Купянском направлении, указывал, что "это такая своего рода Чернобаевка, только на Харьковском направлении, для российских оккупантов".
Тревожных звоночков для харьковчан нет: Фитьо о возможном российском наступлении на Харьков09 январь 2024, 15:52 • 28699 просмотров
Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо
Российские войска несут большие потери в районе Синьковки Харьковской области после неоднократного продвижения по тому же маршруту, что напоминает "чернобаевские" поражения.
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