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Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 07:18  •  20487 просмотра

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Российские войска несут большие потери в районе Синьковки Харьковской области после неоднократного продвижения по тому же маршруту, что напоминает "чернобаевские" поражения.

Российские войска в Харьковской области на Купянском направлении - вблизи населенного пункта Синьковка - наступают одной и той же дорогой, и их там неоднократно уничтожают, отметил в эфире телемарафона в четверг спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в ответ на вопрос, что на этом направлении оккупантам организовали вторую "Чернобаевку", пишет УНН.

Да, вблизи населенного пункта Синьковка, где продолжаются бои, (...) российские оккупанты наступают одной и той же дорогой, с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают неоднократно и там уже складывается такая стоянка сожженной рашистской техники. И мы уже будем смотреть и интересоваться, все же дальше они будут там продолжать наступать

- сообщил Фитьо.

На этом направлении наши защитники отбили вчера 5 вражеских атак, добавил он.

Контекст

9 января Владимир Фитьо в эфире Радио NV, говоря об отражении вражеских атак возле населенного пункта Синьковка на Лимано-Купянском направлении, указывал, что "это такая своего рода Чернобаевка, только на Харьковском направлении, для российских оккупантов".

Тревожных звоночков для харьковчан нет: Фитьо о возможном российском наступлении на Харьков09 январь 2024, 15:52 • 28699 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Свого роду "Чорнобаївка": на Куп'янському напрямку окупанти наступають однією і тією ж дорогою, їх там неодноразово знищують - Фітьо
A kind of "Chornobaivka": in the Kupyansk sector, the occupiers advance along the same road, they are repeatedly destroyed there - Fityo
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