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Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді через передачу газової турбіни для "Північного потоку"

Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді через передачу газової турбіни для "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 193685 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Світовий конгрес українців (UWC) подає до суду у Канаді за порушення санкцій і передачу до Німеччини відремонтованої газової турбіни для газопроводу "Північний потік-1". Про це пише УНН з посиланням на заяву UWC.

Деталі

"Протягом останніх кількох днів Світовий Конгрес Українців разом із Конгресом Українців Канади благали уряд Канади скасувати рішення, яке дозволяє Siemens Canada повернути відремонтовані турбіни для "Північного потоку-1" до Німеччини. Ми також закликали уряд забезпечити, щоб усі санкції, запроваджені Канадою проти росії, залишалися в силі та були значно посилені. На сьогодні наші зусилля були безуспішними, і у нас не було іншого виходу, як подати позов до суду", - йдеться в повідомленні.

Організація подала заяву про судовий перегляд і заявила, що рішення про надання дозволу не було обґрунтованим, прозорим або належним чином дозволеним. Як заявив президент UWC Пол Ґрод, таке рішення Канади є "грубою помилкою з жахливими наслідками".

"Йдеться не лише про турбіну чи можливу кількість турбін для підтримки російського експорту енергоресурсів, а й про те, щоб постійно піддаватися шантажу росії", - сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни Німеччині, назвавши це "проявом слабкості" у санкціях.

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