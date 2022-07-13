Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді через передачу газової турбіни для "Північного потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Світовий конгрес українців (UWC) подає до суду у Канаді за порушення санкцій і передачу до Німеччини відремонтованої газової турбіни для газопроводу "Північний потік-1". Про це пише УНН з посиланням на заяву UWC.
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"Протягом останніх кількох днів Світовий Конгрес Українців разом із Конгресом Українців Канади благали уряд Канади скасувати рішення, яке дозволяє Siemens Canada повернути відремонтовані турбіни для "Північного потоку-1" до Німеччини. Ми також закликали уряд забезпечити, щоб усі санкції, запроваджені Канадою проти росії, залишалися в силі та були значно посилені. На сьогодні наші зусилля були безуспішними, і у нас не було іншого виходу, як подати позов до суду", - йдеться в повідомленні.
Організація подала заяву про судовий перегляд і заявила, що рішення про надання дозволу не було обґрунтованим, прозорим або належним чином дозволеним. Як заявив президент UWC Пол Ґрод, таке рішення Канади є "грубою помилкою з жахливими наслідками".
"Йдеться не лише про турбіну чи можливу кількість турбін для підтримки російського експорту енергоресурсів, а й про те, щоб постійно піддаватися шантажу росії", - сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни Німеччині, назвавши це "проявом слабкості" у санкціях.