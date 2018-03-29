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Світовому банку набридає чекати створення соціального інспекторату в Україні - Рева

Світовому банку набридає чекати створення соціального інспекторату в Україні - Рева

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Світовий банк просить Україну визначиться з вирішенням питання створення соціального інспекторату. Про це кореспонденту УНН повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

“Був розроблений спеціальний закон про соціальний інспекторат, який передбачав створення спеціального органу, підпорядкованого Мінсоцполітики, і який би контролював діяльність органів соцзахисту на місцях. Тобто при наявності скарги, регіональне відділення цього органу перевіряло б його, при цьому цей соціальний інспекторат не підпорядковувався місцевим органам влади. Цей орган узагальнював би практику застосування чи положення про субсидії та інше”, — розповів А.Рева.

Він додав, що в рамках співробітництва зі Світовим банком, який надає Україні допомогу в реформуванні соціального захисту, один із напрямків “це система соціального інспекторату”.

“Законопроект більше року лежить в парламенті. (В листі Світового банку, який надійшов до Мінсоцполітики — ред.) мова іде про те, що їм набридає чекати. Вони хочуть почути — будемо ми це робити чи ні, швидко це буде, чи ні”, — резюмував А.Рева.

Як раніше повідомляв УНН, віце-президент Світового банку Сиріл Муллер заявив, що Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, а якщо країна відмовиться від обслуговування цих боргів, вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

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