Всемирному банку надоедает ждать создания социального инспектората в Украине - Рева

"Был разработан специальный закон о социальном инспекторате, который предусматривал создание специального органа, подчиненного Минсоцполитики, и который бы контролировал деятельность органов соцзащиты на местах. То есть при наличии жалобы, региональное отделение этого органа проверяло бы его, при этом эта социальная инспекция не подчинялась бы местным органам власти. Этот орган обобщал бы практику применения или положение о субсидии и прочее", - рассказал А.Рева.

Он добавил, что в рамках сотрудничества с Всемирным банком, который предоставляет Украине помощь в реформировании социальной защиты, одно из направлений "это система социального инспектората".

"Законопроект больше года лежит в парламенте. (В письме Всемирного банка, поступившем в Минсоцполитики - ред.) Речь идет о том, что им надоедает ждать. Они хотят услышать - будем мы это делать или нет, быстро это будет или нет", - резюмировал А.Рева.

Как ранее сообщал УНН, вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, а если страна откажется от обслуживания этих долгов, она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.