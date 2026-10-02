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Світові ціни на продовольство у вересні зросли до майже чотирирічного максимуму - ООН

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Світовий індекс продовольчих цін FAO зріс до 136 пунктів через погодні ризики та перебої в Чорному морі. Прогноз торгівлі зерном знижено.

Світові ціни на продовольство у вересні зросли до майже чотирирічного максимуму - ООН

Світові ціни на продовольство у вересні зросли до найвищого рівня майже за чотири роки через перебої в логістиці та погодні ризики, які вплинули на ринки сільськогосподарських культур, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Побоювання щодо сильного погодного явища Ель-Ніньйо підштовхнули міжнародні ціни на цукор до 18-місячного максимуму, а спричинений війною колапс торгівлі в Чорному морі на початку минулого місяця підняв ф’ючерси на пшеницю до трирічного максимуму.

Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів, у середньому становив 136,0 пункту проти переглянутого показника 134,0 пункту в серпні. Це найвищий рівень індексу з листопада 2022 року.

Індекс цін на цукор FAO у вересні зріс на 6,1% порівняно із серпнем. Це третє місячне підвищення поспіль. Несприятливі погодні умови створюють загрозу скорочення пропозиції у ключових регіонах виробництва.

Базовий індекс цін на зернові зріс за місяць на 5,1%. Додатковий тиск створили погіршення перспектив урожаю кукурудзи у США та перебої в торгівлі зерном через Чорне море.

Ціни на рослинні олії зросли на 0,9%. Основним чинником стало подорожчання пальмової олії через високий попит і побоювання щодо ризиків для виробництва в Південно-Східній Азії, пов’язаних з Ель-Ніньйо.

Загальний індекс цін на м’ясо FAO знизився на 1,1%. Це було пов’язано зі зниженням цін на м’ясо птиці, частково через падіння попиту в Європейському Союзі після набуття чинності новими правилами імпорту.

Окремо FAO майже не змінила свій прогноз світового виробництва зернових у 2026 році - 2,979 млрд метричних тонн. Це на 2,1% менше за рекордний показник попереднього року, але все одно другий за величиною врожай за всю історію спостережень.

Водночас FAO знизила прогноз світової торгівлі зерновими у 2026/27 маркетинговому році на 0,7% порівняно з прогнозом минулого місяця. Причиною названо нижчі очікування щодо експорту пшениці та кукурудзи на тлі обмежень для судноплавства в Чорному морі.

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25.09.26, 21:32 • 149943 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки