Мировые цены на продовольствие в сентябре выросли почти до четырехлетнего максимума — ООН

Мировые цены на продовольствие в сентябре выросли до самого высокого уровня почти за четыре года из-за перебоев в логистике и погодных рисков, которые повлияли на рынки сельскохозяйственных культур, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Опасения по поводу сильного погодного явления Эль-Ниньо подтолкнули международные цены на сахар до 18-месячного максимума, а вызванный войной коллапс торговли в Чёрном море в начале прошлого месяца поднял фьючерсы на пшеницу до трёхлетнего максимума.

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на корзину продовольственных товаров, в среднем составил 136,0 пункта против пересмотренного показателя в 134,0 пункта в августе. Это самый высокий уровень индекса с ноября 2022 года.

Индекс цен на сахар ФАО в сентябре вырос на 6,1% по сравнению с августом. Это третье ежемесячное повышение подряд. Неблагоприятные погодные условия угрожают сокращением предложения в ключевых регионах производства.

Базовый индекс цен на зерновые вырос за месяц на 5,1%. Дополнительное давление оказали ухудшение перспектив урожая кукурузы в США и перебои в торговле зерном через Чёрное море.

Цены на растительные масла выросли на 0,9%. Основным фактором стало удорожание пальмового масла из-за высокого спроса и опасений по поводу рисков для производства в Юго-Восточной Азии, связанных с Эль-Ниньо.

Общий индекс цен на мясо ФАО снизился на 1,1%. Это было связано со снижением цен на мясо птицы, частично из-за падения спроса в Европейском союзе после вступления в силу новых правил импорта.

Отдельно ФАО почти не изменила свой прогноз мирового производства зерновых в 2026 году — 2,979 млрд метрических тонн. Это на 2,1% меньше рекордного показателя предыдущего года, но всё равно второй по величине урожай за всю историю наблюдений.

В то же время ФАО снизила прогноз мировой торговли зерновыми в 2026/27 маркетинговом году на 0,7% по сравнению с прогнозом прошлого месяца. Причиной названы более низкие ожидания относительно экспорта пшеницы и кукурузы на фоне ограничений для судоходства в Чёрном море.

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