Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку зросли в ціні до 81,06 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:52, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,35%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,87 долара за барель, додавши 0,13%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.