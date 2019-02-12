Світові ціни на нафту підвищилися

За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,47%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,64 долара за барель, додавши 0,44%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.