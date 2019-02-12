Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 61,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,47%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,64 доллара за баррель, прибавив 0,44%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, производство нефти в Украине за год выросло на 7,2%.