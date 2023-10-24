Світ не справляється зі зобов'язанням покласти край вирубці лісів до 2030 року - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Згідно зі звітом групи неурядових організацій і дослідників, світ поки не виконує зобов’язання зупинити вирубку лісів до 2030 року. Понад те, минулого року глобальні втрати зросли. Про це повідомляє УНН, посилаючись на нові дані звіту коаліції "Оцінка лісової декларації".
Цитата
"Світ все ще не досягає цілей зупинити та повернути назад вирубку та деградацію лісів до 2030 року", - ідеться у звіті.
Деталі
Щорічний звіт коаліції екологічних організацій «Оцінка лісової декларації», що був оприлюднений у вівторок, підтверджує, що глобальне збезлісення фактично зросло на чотири відсотки минулого року, і світ все ще значно відстає від виконання зобов’язань до 2030 року.
«Ліси світу перебувають у кризі», - сказала Ерін Матсон, провідна авторка щорічного звіту. «Можливість прогресу проходить повз нас», - додала вона.
Оцінка, яку контролюють понад два десятки екологічних груп і дослідницьких організацій, також попереджає, що деградація лісів залишається величезною проблемою.
Утім, еколог додає, що дані рік за роком мають тенденцію змінюватися. «Тож один рік - це не все», - пояснила Метсон, яку цитує France 24.
Але на думку еколога важливо звернути увагу на тенденцію, бо в період «з 2018 до 2020 років ми рухаємося в неправильному напрямку».
Оцінка не була повсюдно похмурою: вважається, що близько 50 країн перебувають на шляху до припинення вирубки лісів. Зокрема, у Бразилії, Індонезії та Малайзії відбулося "різке скорочення" втрат лісів. Однак ці здобутки перебувають під загрозою, попереджається у доповіді.
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