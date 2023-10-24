Мир не справляется с обязательством положить конец вырубке лесов до 2030 года - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Согласно отчету группы неправительственных организаций и исследователей, мир пока не выполняет обязательства остановить вырубку лесов до 2030 года. Более того, в прошлом году глобальные потери выросли. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на новые данные отчета коалиции "Оценка лесной декларации".
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"Мир все еще не достигает целей остановить и обратить вспять вырубку и деградацию лесов до 2030 года", - говорится в отчете.
Детали
Ежегодный отчет коалиции экологических организаций «Оценка лесной декларации», обнародованный во вторник, подтверждает, что глобальное обезлесение фактически выросло на четыре процента в прошлом году, и мир все еще значительно отстает от выполнения обязательств к 2030 году.
«Леса мира находятся в кризисе», - сказала Эрин Матсон, ведущий автор ежегодного отчета. «Возможность прогресса проходит мимо нас», - добавила она.
Оценка, которую контролируют более двух десятков экологических групп и исследовательских организаций, также предупреждает, что деградация лесов остается огромной проблемой.
Впрочем, эколог добавляет, что данные год за годом имеют тенденцию меняться. «Так что один год - это не все», - пояснила Мэтсон, которую цитирует France 24.
Но, по мнению эколога, важно обратить внимание на тенденцию, потому что в период «с 2018 до 2020 годов мы движемся в неправильном направлении».
Оценка не была повсеместно мрачной: считается, что около 50 стран находятся на пути к прекращению вырубки лесов. В частности, в Бразилии, Индонезии и Малайзии произошло "резкое сокращение" потерь лесов. Однако эти достижения находятся под угрозой, предупреждается в докладе.
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