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Мир не справляется с обязательством положить конец вырубке лесов до 2030 года - отчет

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Согласно отчету группы неправительственных организаций и исследователей, мир пока не выполняет обязательства остановить вырубку лесов до 2030 года. Более того, в прошлом году глобальные потери выросли. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на новые данные отчета коалиции "Оценка лесной декларации".

Мир не справляется с обязательством положить конец вырубке лесов до 2030 года - отчет

Цитата

"Мир все еще не достигает целей остановить и обратить вспять вырубку и деградацию лесов до 2030 года", - говорится в отчете.

Детали

Ежегодный отчет коалиции экологических организаций «Оценка лесной декларации», обнародованный во вторник, подтверждает, что глобальное обезлесение фактически выросло на четыре процента в прошлом году, и мир все еще значительно отстает от выполнения обязательств к 2030 году.

«Леса мира находятся в кризисе», - сказала Эрин Матсон, ведущий автор ежегодного отчета. «Возможность прогресса проходит мимо нас», - добавила она.

Оценка, которую контролируют более двух десятков экологических групп и исследовательских организаций, также предупреждает, что деградация лесов остается огромной проблемой.

Впрочем, эколог добавляет, что данные год за годом имеют тенденцию меняться. «Так что один год - это не все», - пояснила Мэтсон, которую цитирует France 24.

Но, по мнению эколога, важно обратить внимание на тенденцию, потому что в период «с 2018 до 2020 годов мы движемся в неправильном направлении».

Оценка не была повсеместно мрачной: считается, что около 50 стран находятся на пути к прекращению вырубки лесов. В частности, в Бразилии, Индонезии и Малайзии произошло "резкое сокращение" потерь лесов. Однако эти достижения находятся под угрозой, предупреждается в докладе.

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