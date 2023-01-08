Світ знову побачив, що росія бреше – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом останніх днів світ знову побачив, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж привертає увагу до подій на війні. Про це у вечірньому зверненні до українців заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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«Світ знову побачив цими днями, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.
Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі і світу…
Усе це тоді, коли у москві щось там розповідали про нібито «перемир’я». Жодна спроба росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює», - заявив Зеленський.
Він наголосив, що тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру.
«Наближаємо це кожного дня», - наголосив глава держави.
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