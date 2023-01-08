Мир снова увидел, что россия врет - Зеленский

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«Мир снова увидел на днях, что россия лжет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

Российский обстрел Херсона зажигательными боеприпасами – сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в москве отчитывались о якобы «молчании» их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру…

Все это тогда, когда в москве что-то там рассказывали о якобы «перемирии». Ни одна попытка россии манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российского плена являются гарантиями восстановления мира.

«Приближаем это каждый день», - подчеркнул глава государства.

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