Свідкові у "справах Майдану" повідомили про підозру у наданні неправдивих свідчень у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора спільно з Державним бюро розслідувань повідомили про підозру громадянину у наданні слідчому судді завідомо неправдивих показів з метою звільнення з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції ГУ МВС України в місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, спільно із прокурорами Офісу Генерального прокурора, повідомили громадянину про підозру у наданні слідчому судді завідомо неправдивих показів з метою звільнення з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції ГУ МВС України в місті Києві (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України – Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу)", - йдеться у повідомленні.
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Так, за даними слідства, слідчий суддя на підставі завідомо неправдивих показань громадянина, звільнив з-під варти колишнього слідчого міліції, застосувавши до правоохоронця більш м’який запобіжний захід.
Вказаний слідчий 18 лютого 2014 року незаконно затримав, повідомив про підозру в організації масових заворушеннях та скерував до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою відносно двох учасників Євромайдану.
Повідомляється, що завдяки показанням підозрюваного, після звільнення з-під варти судом, слідчий намагався втекти на тимчасово окуповану територію України. Однак йому не дали цього зробити, і колишній слідчий міліції постав перед судом.
Нагадаємо, що слідчі завершили досудове розслідування за підозрою правоохоронця у вчиненні злочинів щодо учасників акцій протесту під час Майдану.