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Свидетелю в "делах Майдана" сообщили о подозрении в даче ложных показаний в суде

Свидетелю в "делах Майдана" сообщили о подозрении в даче ложных показаний в суде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в предоставлении следственному судье заведомо ложных показаний с целью освобождения из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления полиции ГУ МВД Украины в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, сообщили гражданину о подозрении в предоставлении следственному судье заведомо ложных показаний с целью освобождения из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления полиции ГУ МВД Украины в городе Киеве (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины - Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа)", - говорится в сообщении.

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Так, по данным следствия, следственный судья на основании заведомо ложных показаний гражданина, освободил из-под стражи бывшего следователя полиции, применив к стражу порядка более мягкую меру пресечения.

Указанный следователь 18 февраля 2014 года незаконно задержал, сообщил о подозрении в организации массовых беспорядков и направил в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде удержания под стражей в отношении двух участников Евромайдана.

Сообщается, что благодаря показаниям подозреваемого, после освобождения из-под стражи судом, следователь пытался сбежать на временно оккупированную территорию Украины. Однако ему не дали этого сделать, и бывший следователь полиции предстал перед судом.

Напомним, что следователи завершили досудебное расследование по подозрению милиционера в совершении преступлений в отношении участников акций протеста во время Майдана.

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