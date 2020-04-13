"Справи Майдану": завершено розслідування щодо ще одного правоохоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Слідчі завершили досудове розслідування за підозрою правоохоронця у вчиненні злочинів щодо учасників акцій протесту під час Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, ДБР, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього старшого слідчого районного управління Головного управління МВС України у місті Києві", - повідомили у ДБР.
Слідством встановлено, що "упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року підозрюваний безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту". "Також колишній міліціонер подав до районного суду міста Києва клопотання про обрання відносно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які судом протиправно задоволено", - додали у бюро.
Колишній слідчий міліції, як вказали у ДБР, підозрюється у:
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- зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України);
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- службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
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- притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України);
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- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).
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"Наразі сторона захисту та потерпілі ознайомлюються з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду", - зазначили у ДБР.
Нагадаємо, нещодавно ДБР провело 3 слідчі експерименти у центрі Києва у "справах Майдану".