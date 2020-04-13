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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37643 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Дела Майдана": завершено расследование в отношении еще одного правоохранителя

"Дела Майдана": завершено расследование в отношении еще одного правоохранителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Следователи завершили досудебное расследование по подозрению правоохранителя в совершении преступлений в отношении участников акций протеста во время Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве", - сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что "на протяжении декабря 2013 года - февраля 2014 года подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста". "Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайства об избрании в отношении потерпевших меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно удовлетворено", - добавили в бюро.

Бывший следователь милиции, как указали в ГБР, подозревается в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
  • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

"Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд", - отметили в ГБР.

Напомним, недавно ГБР провело 3 следственных эксперимента в центре Киева по "делам Майдана".

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