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Сутички у міській раді Харкова: відкрито провадження

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сутичку в будівлі міської ради Харкова спровокувало те, що представників громадської організації не пропустили на сесію міськради. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Інформація про те, що група невідомих осіб розпилює невстановлену речовину біля будівлі міської ради та вчиняє правопорушення, надійшла до Шевченківського відділу поліції сьогодні о 10:10", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що напередодні група із 20 осіб, представників громадської організації, подали офіційну заявку на участь у засіданні сесії міськради Харкова. Сьогодні вранці вони прийшли до адмінбудівлі з відповідними документами із намірами відвідати засідання для вирішення кількох актуальних питань. Однак охорона пропустила лише двох осіб. Це спровокувало конфлікт між обома сторонами.

"Люди, яких не пропускали, намагалися потрапити до зали. Але охорона зали пленарних засідань у відповідь розпилила невідому речовину", – зазначила УНН прес-офіцер ГУНП в Харківській області Олена Баранник.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також прес-офіцер повідомила УНН, що з даної адреси до лікарні потрапила 45-річна жінка з попереднім діагнозом "отруєння".

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові дії. Затриманих на цю годину немає. Поліція встановлює особи, які брали участь у конфлікті і які розпилювали невідому речовину.

Тим часом прес-служба Харківської міської ради повідомила, що ранкова сесія все ж розпочалася.

"Двадцята сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 20 червня, в сесійній залі міськради. До порядку денного включено 65 питань та "Різне", – йдеться в повідомленні.

Однак питання щодо надання земельної ділянки під будівництво житлового будинку біля стадіону "Металіст" у Харкові було виключено з порядку денного і зняте з розгляду сесії міської ради.

Під час сесії мер міста Геннадій Кернес зазначив, що до цього питання депутати повернуться в майбутньому. До цього представники департаментів міськради організують зустрічі за участі депутатського корпусу, харків'ян, компанії-забудовника. А потім питання знову внесуть на сесію для прийняття рішення.

Нагадаємо, сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпили газ та кидали димові шашки

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