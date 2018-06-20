Столкновения в городском совете Харькова: открыто производство

"Информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковское отделение полиции сегодня в 10:10", - говорится в сообщении.

Установлено, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Однако охрана пропустила только двух человек. Это спровоцировало конфликт между обеими сторонами.

"Люди, которых не пропускали, пытались попасть в зал. Но в ответ охрана зала пленарных заседаний распылила неизвестное вещество", - отметила УНН пресс-офицер ГУНП в Харьковской области Елена Баранник.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также пресс-офицер сообщила УНН, что с данного адреса в больницу попала 45-летняя женщина с предварительным диагнозом "отравление".

Сейчас полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные действия. Задержанных на этот час нет. Полиция устанавливает личности, которые участвовали в конфликте и которые распыляли неизвестное вещество.

Между тем, пресс-служба Харьковского городского совета сообщила, что утренняя сессия все же началась.

"Двадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 20 июня, в сессионном зале горсовета. В повестку дня включены 65 вопросов и "Разное", - говорится в сообщении.

Однако вопрос о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома возле стадиона "Металлист" в Харькове был исключен из повестки дня и снят с рассмотрения сессии городского совета.

Во время сессии мэр города Геннадий Кернес отметил, что к этому вопросу депутаты вернутся в будущем. До этого представители департаментов горсовета организуют встречи с участием депутатского корпуса, харьковчан, компании-застройщика. А потом вопрос снова внесут на сессию для принятия решения.

Напомним, сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки.