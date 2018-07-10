Сушкевич про ситуацію із хорватськими футболістами: президент FIFA публічно висловив симпатію Путіну

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52036 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 106218 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101060 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 128378 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104945 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120204 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160675 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190079 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295073 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167301 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.4 м/с
84 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 54817 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 51040 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 77926 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 31322 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 39320 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 128381 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164596 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295075 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225202 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30687 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51953 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56692 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54978 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69191 перегляди
Актуальне
Сушкевич про ситуацію із хорватськими футболістами: президент FIFA публічно висловив симпатію Путіну

Сушкевич про ситуацію із хорватськими футболістами: президент FIFA публічно висловив симпатію Путіну

Київ • УНН

 • 14445 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на відео-звернення захисника збірної Хорватії Домагоя Віди та помічника тренерського штабу Огнєна Вукоєвича зі словами вітання на адресу українців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає УНН.

“Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на особисті вияви позитиву до України гравцями і тренерами національної збірної команди Хорватії в позаматчевий час, фактично — під час їхнього дозвілля.

Жодна з регламентних позицій FIFA і правил змагань не заперечує будь-якого висловлювання симпатій гравцями, тренерами, менеджерами команд до будь-якої з країн. Таку симпатію до президента Росії публічно, як офіційна особа, в тому числі через публікацію у Facebook, висловив президент FIFA”, — написав він.

У НКСІУ вважають реакцію FIFA порушенням прав гравців та тренерів команди Хорватії на свободу слова, додав Сушкевич.

“І останнє... На національній формі національних паралімпійських та дефлімпійських команд під час участі на Паралімпіадах та Дефлімпіадах було (і є) написано не політичне, а патріотичне гасло — „Слава Україні“ — вираження нашої любові і відданості українському народові”, — резюмував він.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу захисник хорватської збірної Домагой Віда, а також скаут київського клубу “Динамо” хорват Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Вукоєвича оштрафував на 15 тис. франків.

Згодом, на хвилі скандалу, Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧС.

Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців. 

Також у ФФУ заявили, що готові компенсувати штраф, накладений ФІФА на Вукоєвича, а також готові запропонувати йому роботу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.71
Bitcoin
$87,628.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,057.09
Ethereum
$2,074.25