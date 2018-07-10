Сушкевич про ситуацію із хорватськими футболістами: президент FIFA публічно висловив симпатію Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на відео-звернення захисника збірної Хорватії Домагоя Віди та помічника тренерського штабу Огнєна Вукоєвича зі словами вітання на адресу українців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає УНН.
“Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на особисті вияви позитиву до України гравцями і тренерами національної збірної команди Хорватії в позаматчевий час, фактично — під час їхнього дозвілля.
Жодна з регламентних позицій FIFA і правил змагань не заперечує будь-якого висловлювання симпатій гравцями, тренерами, менеджерами команд до будь-якої з країн. Таку симпатію до президента Росії публічно, як офіційна особа, в тому числі через публікацію у Facebook, висловив президент FIFA”, — написав він.
У НКСІУ вважають реакцію FIFA порушенням прав гравців та тренерів команди Хорватії на свободу слова, додав Сушкевич.
“І останнє... На національній формі національних паралімпійських та дефлімпійських команд під час участі на Паралімпіадах та Дефлімпіадах було (і є) написано не політичне, а патріотичне гасло — „Слава Україні“ — вираження нашої любові і відданості українському народові”, — резюмував він.
Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу захисник хорватської збірної Домагой Віда, а також скаут київського клубу “Динамо” хорват Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Вукоєвича оштрафував на 15 тис. франків.
Згодом, на хвилі скандалу, Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧС.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.
Також у ФФУ заявили, що готові компенсувати штраф, накладений ФІФА на Вукоєвича, а також готові запропонувати йому роботу.