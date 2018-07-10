Сушкевич о ситуации с хорватскими футболистами: президент FIFA выразил симпатию Путину

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинские паралимпийцы и дефлимпийцы шокированы реакцией FIFA на видео-обращение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и помощника тренерского штаба Огнена Вукоевича со словами приветствия в адрес украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передает УНН.

"Украинские паралимпийцы и дефлимпийцы шокированы реакцией FIFA на личные проявления позитива к Украине игроками и тренерами национальной сборной команды Хорватии в после матчевое время, фактически - во время их досуга.

Ни одна из регламентных позиций FIFA и правил соревнований не возражает против любого высказывания симпатий игроками, тренерами, менеджерами команд в любой из стран. Такую симпатию к президенту России публично, как официальное лицо, в том числе через публикацию в Facebook, выразил президент FIFA", - написал он.

В НКСИУ считают реакцию FIFA нарушением прав игроков и тренеров команды Хорватии на свободу слова, добавил Сушкевич.

"И последнее ... На национальной форме национальных паралимпийских и дефлимпийских команд во время участия в Паралимпиадах и Дефлимпиадах было (и есть) написано не политический, а патриотический лозунг - "Слава Украине!" - выражение нашей любви и преданности украинскому народу", - резюмировал он.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча защитник хорватской сборной Домагой Вида, а также скаут киевского клуба "Динамо" хорват Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовал на 15 тыс. франков.

Впоследствии, на волне скандала, Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.

Также в ФФУ заявили, что готовы компенсировать штраф, наложенный ФИФА на Вукоевича, а также готовы предложить ему работу.

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