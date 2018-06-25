Сущенко закликав Сенцова припинити голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується у в’язниці Росії, попросив передати нашому політв’язню Олегу Сенцову, аби він відмовився від голодування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його захисник Марк Фейгін, передає УНН.
“Щойно вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно”, — повідомив адвокат.
За його словами, Сущенко передав українському омбудсмену Людмилі Денісовій слова підтримки і дуже просить усіх, від кого це залежить, допомогти їй добитися зустрічі з політв’язнем.
“Він теж її дуже чекає”, — уточнив захисник.
“Від себе додам, що історія з недопуском Людмили Денисової до українських політв’язнів стає вже зовсім непристойною і безсовісною. Кремль, самовдоволено насолоджуючись чемпіонатом світу, вкрай втратив уже сором, придумуючи ідіотські приводи для перешкоджання Денисовій”, — резюмував Фейгін.
Нагадаємо, російська сторона відмовляється надати будь-яку інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова, у тому числі візуальну — жодних фото і відео, також відмовляє у відеозв’язку.