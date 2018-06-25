Сущенко призвал Сенцова прекратить голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в тюрьме России, попросил передать нашему политзаключенному Олегу Сенцову, чтобы он отказался от голодовки. Об этом написал на своей странице в Facebook его защитник Марк Фейгин, передает УНН.
"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно", - сообщил адвокат.
По его словам, Сущенко передал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.
"Он тоже ее очень ждет", - уточнил защитник.
"От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно наслаждаясь чемпионатом мира, крайне потерял уже стыд, придумывая идиотские поводы для препятствования Денисовой", - резюмировал Фейгин.
Напомним, российская сторона отказывается предоставить любую информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, в том числе визуальную - никаких фото и видео, а также отказывает в видеосвязи.