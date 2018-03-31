Супрун тримає на пенсійному рахунку понад 555 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Очільниця МОЗу Уляна Супрун задекларувала 555 тис. 663 дол. на пенсійному рахунку. Про це свідчать дані декларації У.Супрун за 2017 рік, передає УНН.
Також Супрун вказала, що має понад 140 тис. грн на банківських рахунках в Кредобанку та Укргазбанку. Спільно із своїм чоловіком очільниця МОЗ має 8,3 тис. дол. на рахунках в американському банку.
Поряд з цим очільниця МОЗ задекларувала 348,2 тис. грн заробітної плати, яку У.Супрун отримала минулого року.
У.Супрун спільно із чоловіком орендують квартиру у Києві загальною площею 128,7 квадратних метрів.
Як повідомляв УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.