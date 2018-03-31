Супрун держит на пенсионном счете более 555 тыс. долларов

Также У.Супрун указала, что имеет более 140 тыс. грн на банковских счетах в Кредобанке и Укргазбанке. Совместно со своим мужем глава Минздрава имеет 8,3 тыс. долл. на счетах в американском банке.

Наряду с этим глава Минздрава задекларировала 348,2 тыс. грн заработной платы, которую У.Супрун получила в прошлом году.

У.Супрун совместно с мужем арендуют квартиру в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров.

Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.