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17 березня, 19:38 • 101951 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 128572 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 158421 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163548 перегляди

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Суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів втратив бомбардира клубу

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Суперник донецького “Шахтаря” — молдовський “Шериф”, втратив лідера команди перед майбутніми матчами Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Шерифа”.

Деталі

Бразилець із молдавським паспортом Енріке Луваннор перейшов до клубу із Саудівської Аравії “Аль Таавуна”.

31-річний бразилець виступав за “Шериф” всього два місяці, але проявив себе дуже яскраво. Форвард провів 7 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів і забив 4 голи — найкращий результат в команді Юрія Вернидуба.

Доповнення

Окрім “Шерифа” донеччани у групі D Ліги чемпіонів також зіграють із мадридським “Реалом” та міланський “Інтером”.

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