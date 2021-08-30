Суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів втратив бомбардира клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Суперник донецького “Шахтаря” — молдовський “Шериф”, втратив лідера команди перед майбутніми матчами Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Шерифа”.
Деталі
Бразилець із молдавським паспортом Енріке Луваннор перейшов до клубу із Саудівської Аравії “Аль Таавуна”.
31-річний бразилець виступав за “Шериф” всього два місяці, але проявив себе дуже яскраво. Форвард провів 7 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів і забив 4 голи — найкращий результат в команді Юрія Вернидуба.
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Окрім “Шерифа” донеччани у групі D Ліги чемпіонів також зіграють із мадридським “Реалом” та міланський “Інтером”.