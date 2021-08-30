Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов потерял бомбардира клуба

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107817 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124879 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128698 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 188463 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 222019 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139040 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131351 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125454 просмотра

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Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов потерял бомбардира клуба

Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов потерял бомбардира клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Соперник донецкого “Шахтера” — молдавский “Шериф”, потерял лидера команды перед будущими матчами Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Шерифа”.

Детали

Бразилец с молдавским паспортом Энрике Луваннор перешел в клуб из Саудовской Аравии “Аль Таавуна”.

31-летний бразилец выступал за “Шериф” всего два месяца, но проявил себя очень ярко. Форвард провел 7 матчей в квалификации Лиги чемпионов и забил 4 гола — лучший результат в команде Юрия Вернидуба.

Дополнение

Кроме “Шерифа” дончане в группе D Лиги чемпионов также сыграют с мадридским “Реалом” и миланский “Интером”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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