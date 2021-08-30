Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов потерял бомбардира клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Соперник донецкого “Шахтера” — молдавский “Шериф”, потерял лидера команды перед будущими матчами Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Шерифа”.
Детали
Бразилец с молдавским паспортом Энрике Луваннор перешел в клуб из Саудовской Аравии “Аль Таавуна”.
31-летний бразилец выступал за “Шериф” всего два месяца, но проявил себя очень ярко. Форвард провел 7 матчей в квалификации Лиги чемпионов и забил 4 гола — лучший результат в команде Юрия Вернидуба.
Дополнение
Кроме “Шерифа” дончане в группе D Лиги чемпионов также сыграют с мадридским “Реалом” и миланский “Интером”.