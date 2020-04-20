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Суперник Ломаченка відмовився від бою з українцем без глядачів

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наступний опонент чемпіона світу в легкому ваговому дивізіоні Василя Ломаченка - американець Теофімо Лопес, наголосив, що відмовиться від протистояння з українцем без присутності глядачів, повідомляє УНН з посиланням на "The Ring".

Непереможний американський володар титулу IBF не бажає виходити з Ломаченком у ринг без глядачів на арені "Медісон Сквер Гарден".

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"Бій без глядачів? Цього не буде. Я не погоджуся на бій за таких умов. З ними чи без них (уболівальників – ред.) – це дві зовсім різних речі. Фанати роблять Нью-Йорк і "Медісон Сквер Гарден" місцем, яке я люблю. Глядачі - це мій наркотик, від якого я залежний. Все, що я роблю, присвячую фанатам", – наголосив Лопес.

Зауважимо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Лопесом та Ломаченко мав пройти 30 травня, але був перенесений через світову ситуацію з коронавірусом.

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