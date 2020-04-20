Соперник Ломаченко отказался от боя с украинцем без зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Следующий оппонент чемпиона мира в легком весовом дивизионе Василия Ломаченко - американец Теофимо Лопес, подчеркнул, что откажется от противостояния с украинцем без присутствия зрителей, сообщает УНН со ссылкой на "The Ring".
Непобедимый американский обладатель титула IBF не желает выходить с Ломаченко в ринг без зрителей на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
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"Бой без зрителей? Этого не будет. Я не соглашусь на бой в таких условиях. С ними или без них (болельщиков - ред.) - это две совершенно разных вещи. Фанаты делают Нью-Йорк и "Мэдисон Сквер Гарден" местом, которое я люблю. Зрители - это мой наркотик, от которого я зависим. Все, что я делаю, посвящаю фанатам", - отметил Лопес.
Отметим, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Лопесом и Ломаченко должен был пройти 30 мая, но был перенесен из-за мировой ситуации с коронавирусом.