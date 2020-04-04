Майбутній суперник Ломаченка набрав зайву вагу через карантин

“Намагаючись отримати максимальну користь з цього карантину - я додав у вазі через дану ситуацію. Намагаюся працювати над цим, аби скинути вагу. Займаюся багато гімнастикою, яке підтримує ваше серце. Приймаю сольові ванни. Пийте багато рідини, багато води. У нас в гаражі є (боксерский) мішок, тому я використовую його, працюю над технікою, розмовляю з батьком, роблю присідання, віджимання. Сьогодні я піду до дому мого брата, щоб займатися на біговій доріжці, так як не можу бігати на вулиці”, — наголосив американець.

Нагадаємо, що Лопес мав битися з чемпіоном WBA/WBO/WBC Василем Ломаченко 30 травня в “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку, але бій був перенесений після того, як пандемія коронавірусу поширилися на території Сполучених Штатів.