Будущий соперник Ломаченко набрал лишний вес из-за карантина

“Пытаясь извлечь максимальную пользу из этого карантина — я прибавил в весе из-за данной ситуации. Стараюсь работать над этим, чтобы сбросить вес. Занимаюсь много гимнастикой, которое поддерживает ваше сердце. Принимаю солевые ванны. Пейте много жидкости, много воды. У нас в гараже есть (боксерский) мешок, поэтому я использую его, работаю над техникой, разговариваю с отцом, делаю приседания, отжимания. Сегодня я пойду домой к моему брату, чтобы заниматься на беговой дорожке, так как не могу бегать на улице”, — подчеркнул американец.

Напомним, что Лопес должен был драться с чемпионом WBA/WBO/WBC Василием Ломаченко 30 мая в “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке, но бой был перенесен после того, как пандемия коронавируса распространились на территории Соединенных Штатов.