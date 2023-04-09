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Сунак 11 квітня зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії - ЗМІ

Сунак 11 квітня зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1213430 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 11 квітня зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Белфасті. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Візит Байдена приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

У пресслужбі британського прем'єр-міністра наголосили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.

Нагадаємо 

За інформацією CNN, президент США Джо Байден у приватних розмовах каже, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії заявляють, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

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