Сунак 11 квітня зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 11 квітня зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Белфасті. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
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Візит Байдена приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.
У пресслужбі британського прем'єр-міністра наголосили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.
Нагадаємо
За інформацією CNN, президент США Джо Байден у приватних розмовах каже, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії заявляють, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.