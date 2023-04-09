Сунак 11 апреля встретится с Байденом в Северной Ирландии - СМИ

Детали

Визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

В пресс-службе британского премьер-министра подчеркнули, что Сунак поприветствует Байдена, когда тот сойдет с борта Air Force One.

Напомним

По информации CNN, президент США Джо Байден в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок. В Демократической партии заявляют, что соответствующее решение он может официально объявить летом.