Сумська поліція вилучила наркосировину на 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили п‘ять кілограмів канабісу та півтора кілограми макової соломки у помешканні жителя Білопільського району Сумської області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.
Правоохоронці провели огляд житла 42-річного жителя одного з сіл району. Чоловік вже мав неодноразові судимості і притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, пограбувань, угонів автотранспорту, крадіжку документів та зберігання наркотиків.
Під час обшуку поліція виявила кілька мішків з коноплинням, як сушеними кущами, так подрібненим листям та гілочками. Загальна вага ймовірного канабісу склала близько 5 кілограм. Крім цього, була знайдена суміш з сушених рослини коричневого кольору, так звана “макова солома”, загальною вагою близько півтори кілограма, та пристрій для куріння канабіс.
За словами власника, влітку він сам вирощував на власному городі коноплю й мак, зібрав нарковрожай, висушив і зберігав у мішках, аби в разі потреби скористатися цим запасом восени та взимку. Правоохоронці підозрюють чоловіка у збуті наркотиків.
Вилучена сировина на “чорному ринку” оцінюється на суму більше ста тисяч гривен.
Наразі всі знахідки загальною вагою 6,5 кг направлені на експертизу. Щодо самого власника відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.309 (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів) КК України.