Сумская милиция изъяла наркосырья на 100 тыс. грн

Правоохранители провели осмотр жилья 42-летнего жителя одного из сел района. Мужчина уже имел неоднократные судимости и привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей, угонов автотранспорта, кражу документов и хранение наркотиков.

Во время обыска полиция обнаружила несколько мешков с коноплей, как сушеными кустами, так измельченными листьями и веточками. Общий вес вероятного каннабиса составила около 5 килограмм. Кроме этого, была найдена смесь из сушеных растения коричневого цвета, так называемая "маковая солома", общим весом около полутора килограммов, и устройство для курения каннабиса.

По словам владельца, летом он сам выращивал на своем огороде коноплю и мак, собрал наркоурожай, высушил и хранил в мешках, чтобы в случае необходимости воспользоваться этим запасом осенью и зимой. Правоохранители подозревают мужчину в сбыте наркотиков.

Изъятое сырье на "черном рынке" оценивается на сумму более ста тысяч гривен.

Сейчас все находки общим весом 6,5 кг направлены на экспертизу. Что касается самого владельца открыто уголовное производство по ч.3 ст.309 (незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины.