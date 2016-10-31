Суми штрафів АМКУ по відношенню до операторів ринку пального є неоднозначними – експерт

Так, за його словами, накладені на різні компанії штрафи дуже різнять у своєю розмірі, і не ясно з яких причин так вийшло.

При цьому, Г.Рябцев додав, що суми штрафів, які АМКУ призначив операторам паливного ринку є “результатом компромісу”, тому що не всі звинувачення антимонопольного комітету відповідали дійсності, і кінцеве рішення було скориговано.

Разом з тим експерт наголосив, що ніякої цінової змови між нафтотрейдерами не було.

“Ніякої цінової змови на ринку не було, тобто це слід підкреслити окремо, тому що з’являються в ЗМІ повідомлення, що компанії оштрафовані за ціновою змовою,але ніякої змови не має. Основним звинуваченням було те, що компанії встановлювали на своїх табло АЗС роздрібні ціни, за якими фактично паливо не реалізовувалося.

На мій погляд, з точки зору споживача, будь які судові позови, вони скажімо так сумнівні. Бо хто заплатить за судові позови — споживач. То власне кажучи ми, як автомобілісти будемо фінансувати судовий процес. Ситуація така подвійна. Так, як будь-яка компанія має право оскаржити рішення антимонопольного комітету і там є що оскаржувати. Тобто не всі висновки Антимонопольного комітету є, з юридичної точки зору коректними, тобто є що оскаржувати, але на мій погляд значно краще і значно дешевше запровадити прозорі і однакові правила гри і скажімо так перегорнути ці сторінку”, — додав Г.Рябцев.

Експерт наголосив, що підписання правил професійної етики на ринку сприятиме підвищенню прозорості і конкурентної ситуації на ринку з точки зору споживачів.

“Комітет не оштрафував компанії за завищені ціни, комітет не оштрафував їх за зговір, комітет оштрафував компанії за те, що вони не надають покупцю, ту інформацію, яку вони мають отримувати про умови і таке інше. Це означає, що загальний рівень цін був і є об’єктивним”, — додав Г.Рябцев.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. “за узгоджені дії на ринку”.

Зокрема, штрафи накладено на:

— ТОВ “Золотий екватор” (бренд WOG) — 16 млн 194 тис. 532 грн;

— ТОВ “ВОГ Рітейл” (бренд WOG) — 54 млн 36 тис. 332 грн;

— ПП “Окко нафтопродукт” (бренд ОККО) — 77 млн 880 тис. 872 грн;

— ТОВ “Альянс Холдинг” (бренд SHELL) — 39 млн 711 тис. 226 грн;

— ПІІ “АМІК Україна” (до 08.05.2015 ПІІ “ЛУКОЙЛ-Україна”) (бренд Аміс) — 12 млн 529 тис. 975 грн;

— ТОВ “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR) — 2 млн 533 тис. 812 грн;

— ТОВ “Параллель М ЛТД” (бренд Parallel) — 1 млн 438 тис. 354 грн.

Як повідомляв УНН, в ОККО заявили, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ.