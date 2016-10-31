Суммы штрафов АМКУ в отношении операторов рынка горючего неоднозначные - эксперт

Так, по его словам, наложенные на различные компании штрафы очень отличаются в своей размере, и не ясно по каким причинам так получилось.

При этом, Г.Рябцев добавил, что суммы штрафов, которые АМКУ установил операторам топливного рынка являются "результатом компромисса", потому что не все обвинения Антимонопольного комитета соответствовали действительности, и окончательное решение было скорректировано.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что никакого ценового сговора между нефтетрейдерами не было.

"Никакого ценового сговора на рынке не было, то есть это следует подчеркнуть отдельно, так как появляются в СМИ сообщения, что компании оштрафованы за ценовой сговор, но никакого заговора нет. Основным обвинением было то, что компании устанавливали на своих табло АЗС розничные цены, по которым фактически топливо не реализовывалось.

На мой взгляд, с точки зрения потребителя, любые судебные иски, они скажем так сомнительны. А кто заплатит за судебные иски - потребитель. Так, собственно говоря мы, как автомобилисты будем финансировать судебный процесс. Ситуация такая двойная. Так как любая компания имеет право обжаловать решение Антимонопольного комитета и там есть что обжаловать. То есть не все выводы Антимонопольного комитета, с юридической точки зрения корректные, есть что оспаривать, но на мой взгляд значительно лучше и значительно дешевле ввести прозрачные и одинаковые правила игры и скажем так перевернуть эти страницы", - добавил Г.Рябцев.

Эксперт отметил, что подписание правил профессиональной этики на рынке будет способствовать повышению прозрачности и конкурентной ситуации на рынке с точки зрения потребителей.

"Комитет не оштрафовал компании за завышенные цены, комитет не оштрафовал их за сговор, комитет оштрафовал компании за то, что они не предоставляют покупателю ту информацию, которую они должны получать об условиях и так далее. Это означает, что общий уровень цен был и является объективным", - добавил Г.Рябцев.

Напомним, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс. 103 грн "за согласованные действия на рынке".

В частности, штрафы наложены на:

- ООО "Золотой экватор" (бренд WOG) - 16 млн 194 тыс. 532 грн;

- ООО "ВОГ Ритейл" (бренд WOG) - 54 млн 36 тыс. 332 грн,

- ООО "Окко нефтепродукт" (бренд ОККО) - 77 млн ​​880 тыс. 872 грн;

- ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL) - 39 млн 711 тыс. 226 грн;

- ПИИ "АМИК Украина" (до 08.05.2015 г. ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина") (бренд Амис) - 12 млн 529 тыс. 975 грн;

- ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) - 2 млн 533 тыс. 812 грн;

- ООО "Параллель М ЛТД" (бренд Parallel) - 1 млн 438 тыс. 354 грн.

Как сообщал УНН, в ОККО заявили, что будут обжаловать штрафы, наложенные АМКУ.