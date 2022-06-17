Сухопутні війська назвали втрати України у військовій техніці з початку повномасштабного вторгнення росії

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“На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем”, — наголосив він.

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Також Карпенко зазначив, що одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Таким чином, щоб закрити весь фронт і для активних боїв треба 40 бригад.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 33 150 окупантів.