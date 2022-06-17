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Сухопутні війська назвали втрати України у військовій техніці з початку повномасштабного вторгнення росії

Сухопутні війська назвали втрати України у військовій техніці з початку повномасштабного вторгнення росії

Київ • УНН

 • 276441 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф українська армія втратила до половини своєї військової техніки. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю командувача матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ Володимира Карпенка для видання National Defense.

Цитата

“На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем”, — наголосив він.

Деталі

Також Карпенко зазначив, що одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Таким чином, щоб закрити весь фронт і для активних боїв треба 40 бригад.

Нагадаємо 

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 33 150 окупантів.

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