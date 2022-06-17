Сухопутные войска назвали потери Украины в военной технике с начала полномасштабного вторжения россии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф украинская армия потеряла до половины своей военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью командующего материально-техническим обеспечением Командования Сухопутных войск Владимира Карпенко для издания National Defense.
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“На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем”, — подчеркнул он.
Детали
Также Карпенко отметил, что одна бригада Вооруженных сил Украины может прикрыть около 40 км линии фронта. Таким образом, чтобы закрыть весь фронт и для активных боев нужно 40 бригад.
Напомним
С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 33 150 оккупантов.