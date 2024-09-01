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Сухопутні війська: сили РФ "стирають Суджу з лиця землі"

Сухопутні війська: сили РФ "стирають Суджу з лиця землі"

Київ • УНН

 • 32664 перегляди

Російські війська завдають ударів по місту Суджа Курської області РФ. Українські військові надають допомогу цивільним, що залишилися, налагоджуючи водопостачання та медичну допомогу.

Російські військові "стирають з лиця землі" населений пункт Суджа Курської області Росії, йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, "росіяни завдають ударів по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами), а також обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе".

У Сухопутних військах кажуть, що "у п'ятницю, 30 серпня, російський КАБ влучив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала ударів по будинках у приватному секторі".

За інформацією Сухопутних військ, "зараз у місті, де було близько 5 тисяч місцевих жителів, залишилися приблизно дві сотні людей. Переважна більшість – це люди пенсійного віку. Всім їм, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові".

Крім того, за даними Сухопутних військ, "днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води".

"Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", – йдеться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах додали, що українські воїни надають цивільним у Суджі медичну допомогу.

У рф відкрили кримінальні справи проти українських журналісток і кореспондента CNN за репортажі із Суджі22.08.24, 15:18 • 22425 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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