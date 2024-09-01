Сухопутные войска: силы РФ «стирают Суджу с лица земли»

Российские военные «стирают с лица земли» населенный пункт Суджа Курской области России, говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, «россияне наносят удары по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБами), а также обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе».

В Сухопутных войсках говорят, что «в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла удары по домам в частном секторе».

По информации Сухопутных войск, «сейчас в городе, где было около 5 тысяч местных жителей, остались примерно две сотни человек. Подавляющее большинство - это люди пенсионного возраста. Всем им, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные».

Кроме того, по данным Сухопутных войск, «на днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде».

«Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями», - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках добавили, что украинские воины оказывают гражданским в Судже медицинскую помощь.

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