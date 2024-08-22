В рф открыли уголовные дела против украинских журналисток и корреспондента CNN за репортажи с Суджи
Киев • УНН
ФСБ россии возбудила уголовные дела против американского и двух украинских журналистов за незаконное пересечение границы и съемки в Курской области. Их объявят в международный розыск, также заведено дело на итальянских журналистов.
ФСБ россии возбуждены уголовные дела против американского журналиста CNN и двух украинских журналисток, которые снимали репортажи из курской области рф, где проводят операцию ВСУ. Их обвиняют в незаконном пересечении границы рф, передает УНН.
Федеральной службой безопасности российской федерации возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик ("Мы-Украина") и Дианы Буцко (hromadske).
рф обвиняет их в "незаконно пересекших государственную границу российской федерации и осуществивших видеосъемки в районе н.п. суджа курской области".
"В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск", - сообщает ФСБ.
Дополнение
Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф открыла дело в отношении журналистов из Италии из-за их репортажа из Суджи курской области рф, которая сейчас контролируются войсками Украины.
На днях итальянский телеканал Rai 1 опубликовал собственный репортаж из Суджи Курской области РФ, которая сейчас контролируются войсками Украины. В связи с этим москва вызвала в МИД посла Италии.
Сюжет с подконтрольной Украине территории курской области записали и украинские журналисты.