ФСБ россии возбуждены уголовные дела против американского журналиста CNN и двух украинских журналисток, которые снимали репортажи из курской области рф, где проводят операцию ВСУ. Их обвиняют в незаконном пересечении границы рф, передает УНН.

Федеральной службой безопасности российской федерации возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик ("Мы-Украина") и Дианы Буцко (hromadske).

рф обвиняет их в "незаконно пересекших государственную границу российской федерации и осуществивших видеосъемки в районе н.п. суджа курской области".

"В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск", - сообщает ФСБ.

Дополнение

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф открыла дело в отношении журналистов из Италии из-за их репортажа из Суджи курской области рф, которая сейчас контролируются войсками Украины.

На днях итальянский телеканал Rai 1 опубликовал собственный репортаж из Суджи Курской области РФ, которая сейчас контролируются войсками Украины. В связи с этим москва вызвала в МИД посла Италии.

Сюжет с подконтрольной Украине территории курской области записали и украинские журналисты.