Репортаж из суджи: россия завела дело на журналистов из Италии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф открыла дело в отношении журналистов из Италии из-за их репортажа из Суджи курской области рф, которая сейчас контролируются войсками Украины. Об этом сообщили в ФСБ, передает УНН со ссылкой на DW.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф возбудила уголовное дело в отношении иностранных журналистов - оператора итальянской гостелерадиокомпании Rai Симоне Траини и корреспондента Стефании Баттистини - говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 3 ст. 322 УК рф - «о пересечении госграницы рф без действительных документов на право въезда», совершенном «группой лиц».

По версии российского ведомства, репортеры незаконно пересекли границу и осуществили видеосъемку в Суджи курской области.

Кроме того, сообщается, что проводится правовая проверка в отношении иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, "по результатам которой будет принято процессуальное решение", заявили в ФСБ.

Максимальное наказание по этой статье - пять лет тюрьмы.

Контекст

На днях итальянский телеканал Rai 1 опубликовал собственный репортаж из Суджи Курской области РФ, которая сейчас контролируются войсками Украины. В связи с этим москва вызвала в МИД посла Италии.

Ранее сюжет с подконтрольной Украине территории курской области записали и украинские журналисты.