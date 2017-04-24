Суддю, яка обрала арешт екс-голові банку “Михайлівський”, відсторонили від посади

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вища рада юстиції відсторонила від здійснення правосуддя суддю Дніпровського районного суду міста Києва Нелю Ластовку, повідомляє УНН з посиланням на відповідне рішення ВРЮ.

Зазначається, що підставою прийняття рішення ВРЮ про тимчасове відсторонення є “рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення”.

Також повідомляється, що Н.Ластовка буде тимчасово відстороненою до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, Н.Ластовку звинувачують у прийнятті неправосудного рішення стосовно екс-голови банку “Михайлівський”.

Як стверджують юристи, суддя обрала для І.Дорошенка завідомо неправомірну суму застави, позбавивши його таким чином права на свободу.

Як раніше повідомляв УНН, Голова ВСУ Ярослав Романюк під час виступу на міжнародній конференції зауважив, що Україна не дотримується міжнародної Конвенції з прав людини. За його словами, Кримінальний процесуальний кодекс України є неналежним і потребує реформування, зокрема в частині, що стосується вирішення питань позбавлення особи свободи до постановлення вироку суду, він не відповідає стандартам якості законів, напрацьованим Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ)

У структурі застосування запобіжних заходів “пальма першості” й дотепер належить найбільш суворому з них — триманню під вартою. Більшість таких клопотань слідчі судді задовольняють. Так, у 2016 році було задоволено 53,8%, у 2015 році — 58,8% від загальної кількості розглянутих клопотань. Стосовно продовження строків тримання під вартою статистика ще більш показова: і в 2015 році, і в 2016 році задоволено 94,5% таких клопотань.

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