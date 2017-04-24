Судью, который избрал арест экс-главе банка "Михайловский", отстранили от должности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34338 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100490 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152246 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115542 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103906 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106942 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103457 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152559 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 4121 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высший совет юстиции отстранил от должности судью Днепровского районного суда города Киева Нелю Ластовку, сообщает УНН со ссылкой на соответствующее решение ВСЮ.

Отмечается, что основанием принятия решения ВСЮ о временном отстранении является "решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении".

Также сообщается, что Н.Ластовка будет временно отстранена до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении судьи от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, Н.Ластовку обвиняют в принятии неправосудного решения в отношении экс-главы банка "Михайловский".

Как утверждают юристы, судья выбрала для И.Дорошенко заведомо неправомерную сумму залога, лишив его таким образом права на свободу.

Как ранее сообщал УНН, Председатель ВСУ Ярослав Романюк во время выступления на международной конференции отметил, что Украина не соблюдает международной Конвенции по правам человека. По его словам, Уголовный процессуальный кодекс Украины является ненадлежащим и нуждается в реформировании, в частности в части, касающейся решения вопросов лишения лица свободы до постановления приговора суда, он не соответствует стандартам качества законов, наработанным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)

В структуре применения мер "пальма первенства" до сих пор принадлежит наиболее строгом из них - содержанию под стражей. Большинство таких ходатайств следственные судьи удовлетворяют. Так, в 2016 году было удовлетворено 53,8%, в 2015 году - 58,8% от общего количества рассмотренных ходатайств. О продлении сроков содержания под стражей статистика еще более показательна: и в 2015 году, и в 2016 году довольно 94,5% таких ходатайств.

Украинские Национальные Новости

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