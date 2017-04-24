Судью, который избрал арест экс-главе банка "Михайловский", отстранили от должности

Отмечается, что основанием принятия решения ВСЮ о временном отстранении является "решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении".

Также сообщается, что Н.Ластовка будет временно отстранена до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении судьи от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, Н.Ластовку обвиняют в принятии неправосудного решения в отношении экс-главы банка "Михайловский".

Как утверждают юристы, судья выбрала для И.Дорошенко заведомо неправомерную сумму залога, лишив его таким образом права на свободу.

Как ранее сообщал УНН, Председатель ВСУ Ярослав Романюк во время выступления на международной конференции отметил, что Украина не соблюдает международной Конвенции по правам человека. По его словам, Уголовный процессуальный кодекс Украины является ненадлежащим и нуждается в реформировании, в частности в части, касающейся решения вопросов лишения лица свободы до постановления приговора суда, он не соответствует стандартам качества законов, наработанным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)

В структуре применения мер "пальма первенства" до сих пор принадлежит наиболее строгом из них - содержанию под стражей. Большинство таких ходатайств следственные судьи удовлетворяют. Так, в 2016 году было удовлетворено 53,8%, в 2015 году - 58,8% от общего количества рассмотренных ходатайств. О продлении сроков содержания под стражей статистика еще более показательна: и в 2015 году, и в 2016 году довольно 94,5% таких ходатайств.