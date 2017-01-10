Судді пішли до нарадчої визначатися, в який із судів Луганщини направити справу О.Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Судді Апеляційного суду Луганської області пішли до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо визначення територіальної підсудності кримінального провадження екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова, якого обвинувачують у держзраді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Олександр Мельников.
"Судді видалилися до нарадчої кімнати для прийняття рішення по підсудності справи", - сказав О.Мельников.
Він нагадав, що Сватівський районний суд Луганської області звернувся до апеляційного суду для визначення підсудності справи О.Єфремова.
Разом з тим, адвокат додав, що його підзахисний недоставлений на засідання суду. За словами О.Мельникова захист О.Єфремова наполягав на розгляді судової справи у районному суді міста Києва.
Нагадаємо, наразі О.Єфремов знаходиться у СІЗО м.Києва.
Як повідомляв УНН, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.
Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.