Судьи ушли в совещательную определяться, в какой из судов Луганской области направить дело А.Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Судьи Апелляционного суда Луганской области пошли в совещательную комнату для принятия решения по определению территориальной подсудности уголовного производства экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат Александр Мельников.
"Судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения по подсудности дела", - сказал А.Мельников.
Он напомнил, что Сватовский районный суд Луганской области обратился в апелляционный суд для определения подсудности дела А.Ефремова.
Вместе с тем, адвокат добавил, что его подзащитного не доставили на заседание суда. По словам А.Мельникова, защита А.Ефремова настаивала на рассмотрении судебного дела в районном суде города Киева.
Напомним, сейчас А.Ефремов находится в СИЗО г. Киева.
Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по А.Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.
Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 г. завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.