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Судьи ушли в совещательную определяться, в какой из судов Луганской области направить дело А.Ефремова

Судьи ушли в совещательную определяться, в какой из судов Луганской области направить дело А.Ефремова

Киев • УНН

 • 7722 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Судьи Апелляционного суда Луганской области пошли в совещательную комнату для принятия решения по определению территориальной подсудности уголовного производства экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат Александр Мельников.

"Судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения по подсудности дела", - сказал А.Мельников.

Он напомнил, что Сватовский районный суд Луганской области обратился в апелляционный суд для определения подсудности дела А.Ефремова.

Вместе с тем, адвокат добавил, что его подзащитного не доставили на заседание суда. По словам А.Мельникова, защита А.Ефремова настаивала на рассмотрении судебного дела в районном суде города Киева.

Напомним, сейчас А.Ефремов находится в СИЗО г. Киева.

Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по А.Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.

Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 г. завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

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