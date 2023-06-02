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Суд зупинив реформу системи дипломування моряків: в уряді обіцяють оскаржувати

Суд зупинив реформу системи дипломування моряків: в уряді обіцяють оскаржувати

Київ • УНН

 • 399681 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Київський окружний адміністративний суд своїм рішенням зупинив прозору та ефективну реформу системи дипломування моряків, в уряді планують подати апеляцію, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Цитата

"Київський окружний адміністративний суд постановив ухвалу, якою зупинив прозорий процес дипломування моряків, започаткований постановою уряду №1499 від 30 грудня 2022 року. Таке рішення є черговою спробою підриву реформи системи дипломування моряків та загрожує поверненню до корупційних схем", - вказують у міністерстві.

"Ми не згодні з таким рішенням і обов’язково подамо апеляцію. Ми будемо боротися та відстоювати інтереси українських моряків. Дипломування моряків буде побудовано без корупціонерів, з використанням онлайн-інструментів та кращих міжнародних практик", – прокоментував віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, оскільки оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, Адміністрація судноплавства на деякий час припиняє здійснювати послуги з дипломування моряків, що визначені постановою уряду №1499 від 30 грудня 2022 року.

Нагадаємо

У грудні 2022 року уряд ухвалив рішення, що забезпечує механізм дипломування моряків.

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