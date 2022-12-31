Затверджено Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Затверджено Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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Визначено нормативно-правові засади регулювання у сфері підготовки та дипломування моряків; перелік звань моряків і відповідних їм посад у складі екіпажу; порядок присвоєння звань морякам і підтвердження збереження ними професійної придатності, необхідної для продовження дії кваліфікаційних документів; порядок обчислення стажу роботи на судні, що необхідний для присвоєння звань і підтвердження професійної придатності моряків тощо.
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