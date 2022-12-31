Уряд затвердив новий порядок військового обліку призовників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що кабінет міністрів під час засідання 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, пише УНН.
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"Затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — зазначив він.
За словами Мельничука, відповідно до нових правил облік здійснюватиметься у співпраці із Нацагентством з питань державної служби та Держстатом.
"Порядком, серед іншого, передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України", — наголосив він.
Затверджений також порядок удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку.
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